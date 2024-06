Europawahl: Zypern wählt TikToker ins Parlament

Bei der EU-Wahl in Zypern hat es ein umstrittener TikToker ins Parlament geschafft. Wie das?

Der TikToker und YouTuber Fidias Panayiotou hat so viele Stimmen bekommen, dass er wohl einen der sechs Sitze von Zypern sicher hat. Denn nach Auszählung von mehr als drei Viertel der Stimmen lag er bei etwa 20 Prozent der Stimmen. Der Influencer ist bei keiner Partei und hat im Wahlkampf zu den meisten politischen Themen keine Haltung gezeigt. Er ist bekannt geworden, als er in Indien auf den Dächern von Zügen mitgefahren ist. Außerdem ist mal ein Video von ihm viral gegangen, in dem er Elon Musk umarmt hat.

Fidias Panayiotou zur Europawahl: "Heute ist ein historischer Tag"

"Heute ist ein historischer Tag, nicht nur für Zypern, sondern vielleicht für die ganze Welt", sagte der 24-Jährige. Weiter erklärte er:

Dies könnte das erste Mal sein, dass ein völlig unabhängiger Kandidat, der nicht die geringste Unterstützung durch eine politische Partei hat, es geschafft hat, gewählt zu werden, wobei die sozialen Medien seine einzige Waffe waren.

Zypern wählt TikToker ohne politischen Inhalt ins Parlament Dauer 0:21 min Zypern wählt TikToker ohne politischen Inhalt ins Parlament

