Endspurt bei der Europawahl: Wann gibt es die Ergebnisse?

Die Wahllokale in Deutschland sind jetzt geschlossen. Seit 18 Uhr wird ausgezählt.

Rund 360 Millionen Menschen in ganz Europa durften das Europäische Parlament wählen. Die Wahl läuft schon seit Donnerstag. In den meisten Staaten wie auch in Deutschland findet die Wahl heute statt. In den Niederlanden haben die Menschen schon abgestimmt - endgültige Ergebnisse gibt es aber noch keine, solange nicht überall gewählt wurde.

Als letztes Land macht Italien heute um 23 Uhr die Wahllokale dicht. Das heißt, erst in der Nacht werden die Wahlergebnisse veröffentlicht. Alle Zahlen, die davor bekannt gegeben werden, sind Prognosen. Dafür werden Wählerinnen und Wähler befragt.

Deutschland - das Land mit den meisten Wahlberechtigten

Wichtig! Alle EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in einem anderen EU-Land leben, dürfen nur einmal wählen - in ihrem Heimatland oder an ihrem Wohnort. Auch Menschen mit doppelter Staatsbürgerschaft müssen sich entscheiden, in welchem Land sie ihre Stimme abgeben.

Facts zur Europawahl:

Insgesamt werden 720 Abgeordnete fürs Europäische Parlament gewählt - aus Deutschland kommen 96 , so viele wie aus keinem anderen Land.

gewählt - , so viele wie aus keinem anderen Land. Wählerinnen und Wähler haben nur eine Stimme und können damit eine Partei wählen. Kandidaten direkt zu wählen, ist nicht möglich.

und können damit wählen. Kandidaten direkt zu wählen, ist nicht möglich. In Deutschland stehen 34 Parteien auf dem Stimmzettel. Nice to know 💡 Auch kleine Parteien können ins Parlament einziehen - es gibt keine Beschränkung wie bei der Bundestagswahl.

