Die Bundeswahlleiterin hat am frühen Montagmorgen das Europawahl-Ergebnis für Deutschland bekanntgegeben. Nach Auszählung aller 400 Wahlkreise hat die Union mit großem Abstand gewonnen. Aus Berlin, UH

CDU und CSU sind gemeinsam genau auf 30 Prozent gekommen. Die AfD verbesserte sich deutlich auf 15,9 Prozent. Während die Union in den westdeutschen Flächenländern stärkste Kraft wurde, landete die AfD in allen fünf ostdeutschen Flächenländern auf Platz 1. In den Stadtstaaten Berlin und Hamburg gewannen die Grünen, in Bremen siegte die SPD.

Insgesamt waren die regierenden Ampel-Parteien die großen Wahlverlierer. Die SPD fiel auf 13,9 Prozent. Die Kanzler-Partei erzielte ihr schlechtestes Ergebnis bei einer bundesweiten Wahl. Die Grünen landeten bei 11,9 Prozent, die FDP erlitt mit 5,2 Prozent leichte Einbußen. Das Bündnis Sahra Wagenknecht kam aus dem Stand auf 6,2 Prozent. Die Linke auf 2,7.

Weitere Mandate für das Europaparlament holten FW, Volt, die Partei, ÖDP, Tierschutz- und Familienpartei.