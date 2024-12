Ex-Ampel-Partner einig bei Steuerentlastungen und Kindergelderhöhung

SPD, Grüne und FDP wollen kommende Woche im Bundestag eine Erhöhung des Kindergelds und steuerliche Entlastungen beschließen. Darauf haben sich die drei ehemaligen Ampel-Partner geeinigt. Aus Berlin, Philipp Eckstein

Das Kindergels soll zum1. Januar um 5 Euro steigen. Auf dann 255 Euro pro Kind. Für Familien mit geringem Einkommen soll der Kindersofortzuschlag angehoben werden: ebenfalls um 5€ auf dann 25€ pro Monat. Ein Plus soll es zudem beim Grundfreibetrag und dem Kinderfreibetrag geben. Das sieht die Einigung von SPD, Grünen und FDP vor. Zudem wollen die drei ehemaligen Ampel-Partner etwas gegen die sogenannte kalte Progression tun: damit Arbeitnehmerinne und Arbeitnehmer unterm Strich mehr netto vom brutto haben. Dafür sollen die Eckwerte des Steuertariffs entsprechend angepasst werden. Bereits nächste Woche soll der Bundestag ein entsprechendes Gesetz verabschieden. SPD-Fraktionsvize Achim Post nennt die Einigung ein starkes Zeichen politischer Handlungsfähigkeit. Der Haushaltspolitische Sprecher der Grünen, Sven-Christian Kindler spricht von spürbaren Entlastungen. Und FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer appelliert an die Länder, dem Vorhaben im Bundesrat zuzustimmen. Denn: neben dem Bundestag muss auch der Bundesrat noch zustimmen, damit die Regelungen zum 01. Januar in Kraft treten können.

Aus Berlin, Philipp Eckstein