Schon wieder Explosion in Köln - steckt Drogenmafia dahinter?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch flogen in Köln Teile eines Cafés in die Luft. Ein Verdächtiger ist wieder frei.

Das Lokal am Stadtrand ist völlig ausgebrannt. Die Explosion mitten in der Nacht hat die Schaufenster komplett zerstört. Am Mittag hat sich dann ein Verdächtiger zusammen mit seinem Anwalt bei der Polizei gemeldet. Dieser wurde aber später wieder freigelassen, weil anscheinend keine Beweise gefunden wurden. Die Ermittler suchen noch nach einem zweiten Verdächtigen - bislang ohne Erfolg. Mit der Anschlagsserie der letzten Wochen haben die beiden laut Polizei wohl nichts zu tun. Ganz ausschließen lässt sich das jedoch nicht. Das ist über die Explosionsserie bekannt Allein letzte Woche gab es zwei Explosionen in der Innenstadt - eine davon in der Nähe einer Schule.

In anderen Städten in NRW gibt es ähnliche Taten.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um Krieg zwischen zwei Drogen-Gangs handelt.

Einige Anschläge werden der Drogen Mafia aus den Niederlanden zugerechnet. Immer wieder fällt der Begriff "Mocro Mafia". Was ist die "Mocro Mafia"? Mit "Mocro" werden in den Niederlanden Marokkaner und Niederländer mit marokkanischen Wurzeln bezeichnet. Einige Gangs sind am Drogenhandel beteiligt. In den Niederlanden kommt es zu 500 bis 600 Explosionen im Jahr, die zum Teil den Drogen-Gangs zugerechnet werden. Dabei werden auch immer wieder Unschuldige verletzt.