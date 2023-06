HIER endete eine Trauerfeier mit einer Explosion und Schlägerei

Du willst dich von einem geliebten Menschen verabschieden und dann knallt es plötzlich und eine Schlägerei bricht aus!

Das ist bei einer Beerdigung in Altbach (Kreis Esslingen) passiert. Am Freitag wurden durch die Explosion auf dem Friedhof in Altbach fünf Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Das teilt die Polizei mit.

Explosion beendet Beerdigung in Altbach bei Stuttgart

Bei der Trauerfeier wurde ein 20-Jähriger beerdigt, der von einem Zug erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben war. An die 500 Menschen nahmen Abschied von ihm, als ein anderer 23-jähriger Mann einen Sprengkörper in die Trauergemeinde warf.

Laut Polizei verfolgten einige Trauergäste den flüchtenden Mann und schlugen ihn. Der 23-Jährige musste daraufhin ebenfalls in eine Klinik gebracht werden - und zwar per Rettungshubschrauber. Er sei so schwer verletzt, dass die Polizei ihn aktuell nicht befragen könne.

Nach Explosion und Schlägerei: Was passiert jetzt?

Die Hintergründe sind noch nicht safe. Zeugen hätten von zwei Tatverdächtigen berichtet, weshalb die Polizei prüfe, ob weitere Personen beteiligt waren. Auch die Art der Sprengkörper soll gecheckt werden.

