Der Rapper will, dass die Klage teilweise abgewiesen wird. Wie er das begründet, erfährst du hier.

Seine Anwälte sagen: Ein paar der Gesetze, die er verletzt haben soll, habe es damals noch nicht gegeben. Das Gesetz gegen sogenannte Rachepornos sei in den USA 2019 erlassen worden. Ein Gesetz zum Schutz vor Menschenhandel gelte erst seit 2007. Die mutmaßliche Tat soll 1991 stattgefunden haben. Deshalb dürften mögliche Verstöße gegen diese Gesetze vor Gericht keine Rolle spielen, so Diddys Anwälte.

Klage wegen sexuellen Übergriffs: DAS fordert P. Diddy jetzt Dauer 0:31 min Klage wegen sexuellen Übergriffs: DAS fordert P. Diddy jetzt

Das wird Sean "Diddy" Combs vorgeworfen

In diesem Fall wirft die Klägerin Combs vor, dass er sie als 19-Jährige nach einem Treffen in New York unter Drogen gesetzt, sie nach Hause gebracht und sexuell missbraucht habe. Das Ganze soll er auf Video aufgenommen und Freunden gezeigt haben.

Combs wurden schon mehrmals sexuelle Übergriffe vorgeworfen - auch gegen eine 17-Jährige. Der Rapper bestreitet alle Vorwürfe.

Zuletzt wurden Diddys Häuser bei Ermittlungen rund um Sexhandel durchsucht: