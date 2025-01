Neue Faktencheck-Regeln bei Meta vorerst nicht in der EU

Die Meta-Regeln gegen Faktenchecks gelten nicht für die EU. Mark Zuckerberg will in den USA mehr Fake News zulassen.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat vor wenigen Tagen eine Neuerung innerhalb des Meta-Konzerns angekündigt. Die zu Meta gehörenden Social-Media-Plattformen wie z.B. Facebook und Instagram sollen zumindest in den USA von ihren Faktencheck-Abteilungen entlastet werden. In der EU ist dies aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht so einfach möglich.

Neue Faktencheck-Regeln bei Meta kommen nicht in der EU Dauer 0:22 min Neue Faktencheck-Regeln bei Meta kommen nicht in der EU

Zuckerberg begründet seinen Vorstoß mit mehr Meinungsfreiheit, ähnlich wie auch Elon Musk solche Veränderungen in der Vergangenheit bei twitter bzw. X umgesetzt hatte.

ARD will Kampf gegen Fake News verstärken

Nach den angekündigten neuen Meta-Regeln, Faktenchecks auf Facebook und Instagram abzuschaffen, wollen die ARD-Landesrundfunkanstalten und die "Tagesschau" verstärkte gegen Fake News im Internet kämpfen. Die "Tagesschau" will ihre Kapazitäten zum Faktenprüfen bis Ende dieses Jahres deutlich steigern.

Mehr zur Faktencheck-Entscheidung findest du hier: