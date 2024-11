So lief der Fastnachtsauftakt im Südwesten

In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist am 11.11. um 11:11 Uhr die "fünfte Jahreszeit" gestartet. Das war los.

In Rheinland-Pfalz wurde der Start in die "närrische Jahreszeit" ordentlich gefeiert. Und auch wenn die schwäbisch-alemannische Fastnacht erst im Januar beginnt, ging an manchen Orten in BW schon was.

Fastnachtsauftakt in Rheinland-Pfalz

Rund 9.000 Menschen waren in Mainz auf dem Schillerplatz dabei. Um 11:11 Uhr hat die Fastnacht mit dem Narrhallamarsch und einem dreifach donnernden "Helau" begonnen.

In Koblenz waren am Münzplatz etwa 3.500 Menschen.

Die Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval (ATK) startete auf dem Kornmarkt in Trier die Karnevalssession.

Die Polizei zog sowohl in Mainz als auch in Trier eine positive Bilanz. Bis auf ein paar Auseinandersetzungen am späten Abend blieb es weitestgehend ruhig. So klang es zum Start:

Fastnachtsauftakt in Baden-Württemberg

In Ulm wurden einige Närrinnen und Narren von Oberbürgermeister Martin Ansbacher empfangen.

In Dischingen (Kreis Heidenheim) wurden die Prinzenpaare der Dischinger Regenten in der Öffentlichkeit vorgestellt.

In Buchen wurden die Feiernden um 10:01 Uhr traditionsgemäß im Zunfthaus aus dem Winterschlaf geweckt. Danach zogen sie in Schlafanzügen durch die Stadt zum Museumshof und schließlich zum Bürgermeister.

In Rheinstetten (Kreis Karlsruhe) stellte sich Oberbürgermeister Sebastian Schrempp dem Narrengericht und musste dann den Rathausschlüssel an die Närrinnen und Narren abgeben.

Auch in Karlsruhe gab es den traditionellen Rathaussturm am Nachmittag und anschließend wurde in der Innenstadt gefeiert.

