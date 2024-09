Marc Bernal vom FC Barcelona ist am Dienstagabend in der Liga mit einem Gegenspieler zusammengeprallt. Das hat Folgen …

Jetzt hat der FC Barcelona mitgeteilt, dass sich der 17-jährige Mittelfeldspieler einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen hat. Auch der Außenmeniskus soll beschädigt worden sein. Aufgrund der Verletzung dürfte der Youngster für mehrere Monate ausfallen. Eine Operation steht laut Verein in den nächsten Tagen an. Barça-Coach Hansi Flick sagte nach dem gewonnenen Spiel gegen Rayo Vallecano:

Es ist ein trauriger Sieg, weil Marc Bernal verletzt ist und es nicht so gut aussieht. In der Kabine ist niemand glücklich.

Auf Insta hat der FC Barcelona geschrieben "We are with you, Marc". Den Post des Vereins haben schon Tausende Fans kommentiert. Viele wünschen dem 17-Jährigen, dass er schnell wieder fit wird.

Verletzung bei Marc Bernal: Mit 17 Jahren in der Startelf

Das 17-jährige Mittelfeldtalent hat in den bisherigen drei Saisonspielen immer in der Startelf von Barcelona gestanden. Bernal kommt aus der bekannten Jugendakademie La Masia.