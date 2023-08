FC Bayern x PRIME: Neuer Deal für Logan Paul und KSI

Das Getränk der beiden Influencer soll es in Deutschland nur in der Allianz Arena zu trinken geben. Und bald überall?

Laut dem FC Bayern hat der Verein mit der von Logan Paul und KSI gegründeten Firma einen "mehrjährigen" Vertrag geschlossen. In der offiziellen Pressemeldung heißt es, dass es die Drinks von PRIME hier in Deutschland erstmal exklusiv bei den Heimspielen der Bayern zu kaufen geben wird. Nice to know 💡: PRIME Hydration hat auch eine Kooperation mit dem FC Barcelona und dem FC Arsenal aus London.

Gibts PRIME bald auch im Supermarkt?

Das könnte sehr gut sein! Der FC Bayern schreibt nämlich, dass sich PRIME Hydration "in Deutschland etablieren" will. Es scheint also nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis man den Drink ganz normal im Laden kaufen kann.

In UK wurde durch PRIME ein heftiges Chaos ausgelöst: