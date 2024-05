Nach Autounfall: So geht es Mike Heiter und Leyla

Am Samstag hatte das Influencer-Paar wohl einen schweren Autounfall. Jetzt haben sie sich aus dem Krankenhaus gemeldet.

Auf Insta haben die Realitystars am Sonntag einen kurzen Post geteilt, der beide in einem Krankenbett zeigt. Dazu schrieben sie: "Wollten euch ein kurzes Lebenszeichen geben. Wir haben jetzt die Nacht im Krankenhaus verbracht, sind aber soweit wohl auf." Außerdem haben sie sich für die Genesungswünsche bedankt und angekündigt, dass es bald weitere Infos geben soll.

Schon in der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte sich Leyla weinend in ihrer Insta-Story gemeldet und aufgelöst erzählt, dass sie und Mike gerade einen Autounfall hatten. In der Story trug Leyla eine Halskrause.

Autounfall von Mike und Leyla: Was ist passiert?

Die "Bild" schreibt, dass es zu dem Unfall am Samstagabend gekommen ist. Mike und Leyla waren wohl auf dem Weg nach Paderborn zu einem Club-Auftritt. Nach "Bild"-Infos soll ein anderes Auto über eine rote Ampel gefahren und in den Kombi der Influencer gekracht sein. Mike und Leyla sollen unter anderem eine Gehirnerschütterung davongetragen haben.

Mike und Leyla sind seit März offiziell ein Paar ❤️