Geldautomaten-Sprengung bei Heilbronn: Verdächtige festgenommen

Sie wurden in den Niederlanden festgenommen und sollen deutschlandweit aktiv gewesen sein - auch in Offenau.

Bei der Festnahme der fünf Verdächtigen wurde die Beute aus der Offenauer Markthalle sichergestellt, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass sie für die Geldautomaten-Sprengung in Offenau in der Nacht zuvor verantwortlich sind. Richtung Gundelsheim waren die mutmaßlichen Täter nach der Sprengung geflohen - das sagten Zeugen. Danach ging es anscheinend weiter in die Niederlande.

Die Verdächtigten sollen in ganz Deutschland solche Taten begangen haben.

Offenauer Markthalle soll bald wieder öffnen

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Geldautomat in der Markthalle in Offenau im Kreis Heilbronn gesprengt. Die Fensterscheiben, Teile der Decke und Wände sind zerstört oder beschädigt. Aber: Noch am selben Tag machten sich Handwerker an die Arbeit. Michael Folk, Bürgermeister von Offenau, sagte dem SWR, dass die Markthalle so schnell wie möglich wieder öffnen soll.

