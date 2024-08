So soll eine Feuerwehrjacke künftig Leben retten 👩‍🚒👨‍🚒

Wenn Feuerwehrleute im Einsatz sind, kann das gefährlich für sie werden. Deshalb gibt es jetzt eine neue Erfindung.

Forschende aus Österreich haben eine neuartige Feuerwehrjacke entwickelt. Die kann:

automatisch ein Kühlungssystem aktivieren

verhindern, dass die Person in der Jacke überhitzt

Warum ist das wichtig?

Wenn Feuerwehrleute zum Beispiel Menschen aus einem brennenden Haus retten müssen, können sie einen sogenannten Hitzestress bekommen. Durch die Hitze des Feuers, den Stress, die Schutzkleidung und das Atmen durch eine Sauerstoffflasche, kann die Körpertemperatur schnell auf über 38,5 Grad steigen.

Passiert das, werden Menschen riskofreudiger. Dadurch können sie sich selbst in Gefahr bringen. Außerdem kann man bei Überhitzung ohnmächtig werden. Die neue Feuerwehrjacke soll die Überhitzungsgefahr über Sensoren frühzeitig erkennen und dann das Kühlsystem starten. Dadurch soll der Einsatz für die Feuerwehrleute weniger gefährlich werden.

So geht es jetzt weiter

Getestet wurde die Erfindung bisher in der Sauna bei einem Aufguss und in einem Brandsimulator. Die Forschenden sind mit dem Ergebnis zufrieden. Jetzt wollen sie die Jacke aber noch weiterentwickeln. Denn bisher ist sie zum Beispiel noch zu schwer. Laut den Forschenden soll die Jacke in drei Jahren dann aber soweit sein, dass sie bei richtigen Einsätzen getragen werden kann.

So sahen die Tests aus:

Du willst noch mehr Good News? Dann schau doch mal hier: