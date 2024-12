Jetzt stehen die Matches für die Klub-WM für 2025 in den USA fest. Alles Infos liest du hier.

Insgesamt gehen 32 Teams in acht Gruppen an den Start. Für die deutschen Teams sind die Gruppen C und F relevant.

FIFA Klub WM-Auslosung: Gegner für Bayern und Dortmund gezogen Dauer 0:57 min FIFA Klub WM-Auslosung: Gegner für Bayern und Dortmund gezogen

Diese Teams sind in der Gruppe C

FC Bayern München

Auckland

Boca Juniors

SL Benfica Lissabon

Diese Teams sind in der Gruppe F

Fluminense

Borussia Dortmund

Ulsan HD

Sundowns

Die Klub-WM findet in den USA vom 15. Juni bis zum 13. Juli 2025 statt. DAZN hat sich die Übertragungsrechte geholt und will kostenlos streamen.