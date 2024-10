Vor knapp einer Woche hatte CommanderKrieger Sprachstörungen im Livestream. Jetzt ist klar: Er hatte einen Schlaganfall!

Was ist passiert? André alias CommanderKrieger wollte in seinem Livestream eine Nachricht aus dem Chat vorlesen. Der Streamer verhaspelte sich und hatte für ungefähr 15 Minuten mit Sprachstörungen zu kämpfen.

Nach und nach bekam ich immer mehr es mit der Angst zu tun (...) Ich hatte Probleme zu sehen.

Die Situation war für ihn sehr unangenehm und anstrengend, wie er jetzt in einem YouTube-Video erzählt. Er wollte sich nichts anmerken lassen - hatte aber nebenbei schon die 112 am Handy eingegeben. André beendete den Stream und legte sich ins Bett. Am nächsten Morgen habe er sich die Situation noch mal angeschaut und ging zum Arzt. Dort wurde dann festgestellt, dass André einen Schlaganfall hatte.

Nach Schlaganfall: CommanderKrieger mit klarer Ansage

Sein Arzt habe ihm sehr deutlich gemacht: Wenn André nichts ändert, hat er keine 10 Jahre mehr zu leben. André lebt nämlich mega ungesund und trinkt hauptsächlich Softdrinks, wie er zugibt. Ihm geht's zwar jetzt wieder gut, er will aber seine Ernährung ändern und appelliert an seine Zuschauer:

Hört auf, euch selbst anzulügen. Ihr wisst genau, wie scheiße dieses ganze zuckerhaltige Zeug ist. Nur weil ihr jetzt gerade keine Beschwerden habt, heißt das nicht, dass das nicht irgendwann kommt.