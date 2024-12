Viní Jr. ist FIFA-Weltfußballer 2024 🏆

Gewonnen haben aber nicht die beiden Deutschen: Vinícius Jr. wurde von der FIFA zum Weltfußballer des Jahres 2024 ausgezeichnet. Der Star von Real Madrid kann so also dieses Jahr doch noch einen Preis abholen und hat sich darüber sehr gefreut:

Ich kam aus einem Ort, ganz nahe an Armut und Kriminalität. Es bis hierhin zu schaffen ist sehr wichtig für mich.

Weltfußballerin ist wie im letzten Jahr Aitana Bonmatí. Ende Oktober hatte sie auch schon den Ballon d'Or gewonnen. Btw: Die FIFA nennt die Gewinner einfach nur "The Best". Die weiteren Gewinner gibts hier:

"The Best FIFA Football Awards 2024" - so lief das Voting