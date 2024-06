Find The Pro "Das Duell": Gewonnen hat...

...Kemal Eren. Im Finale performte er besser als Konkurrent Kürşat Özmen. Nun ist Kemal ein paar Tausend Euro reicher.

Denn die Siegprämie liegt bei 7.000 Euro. Kemal kündigte direkt nach seinem Win an, dass er seine Mutter damit finanziell unterstützen will.



Nice to know: Der 20-Jährige war auch in den Baller League am Start. Dort kickte er für die Käfigtiger. Ansonsten läuft er in der U21 des SV Waldhof Mannheim auf.

Find The Pro "Das Duell": Entscheidung in der Powershot-Challenge!

Bei "Das Duell" sind in den letzten Monaten viele Spieler aufeinander getroffen, die man aus der Find The Pro-Show kennt. Die Spieler duellierten sich dabei in verschiedenen Fußball-Challenges. Der Sieger jedes Duells kam eine Runde weiter. Im Finale machte Kemal bei den Powershots alles klar. Bei der Torschussübung verwandelte er drei von sechs Schüssen. Kürşat machte nur ein Tor.

Hier kannst du dir das ganze Finale anschauen:

