"Find The Pro"-Kandidat Kemal Eren hat einen Profivertrag in der zweiten österreichischen Liga unterschrieben.

Im Juni hatte der 20-jährige Kemal "Das Duell" gewonnen. Die Show war ein Special der YouTube-Show "Find The Pro". Jetzt durfte Kemal beim Kapfenberger SV mittrainieren und sich in einem Testspiel beweisen. Mit dabei: "Find The Pro"-Erfinder Diyar Acar, der das Ganze organisiert und mit der Kamera begleitet hat.

Nice to know: Kemal hat zuletzt bei der zweiten Mannschaft von Waldhof Mannheim in der Verbandsliga Nordbaden gespielt.

Kemal Eren unterschreibt bei Kapfenberger SV: "Das war ein Kindheitstraum"

Nach dem Testspiel hatte Kemal ein Gespräch mit den Verantwortlichen des Kapfenberger SV. Dabei erklärten sowohl der Trainer Ismail Atalan (früher Cheftrainer beim VfL Bochum) als auch der Clubmanager Lukas Knauer, dass sie Profi-Potenzial bei Kemal erkannt haben. Die Konsequenz: Ein Vertragsangebot für ein Jahr mit der Option auf Verlängerung, das der gebürtige Frankfurter freudestrahlend angenommen hat.

Hier kannst du dir das Video geben:

Btw: Der Kapfenberger SV ist aktuell ein Topteam in Österreichs zweiter Liga. Nach vier Spieltagen steht das Team mit vier Siegen auf dem zweiten Platz.