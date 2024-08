Flavor Flav lässt Paralymics-Träume wahr werden

Während Olympia sorgte der US-Rapper schon mit diversen Spenden für positive Schlagzeilen. Der Support geht weiter.

Paralympics-Sprinter Nick Mayhugh hatte eine GoFundMe-Kampagne ins Leben gerufen, um seine Eltern zu den Spielen in Paris mitzunehmen. Das hat Flavor Flav mitbekommen und direkt auf Twitter geteilt, mit den Worten:

Stell dir vor, du hast 18 Jahre damit verbracht, dein Kind zu jedem Training und Spiel zu begleiten, hast 2-3 Jobs, um die Ausrüstung zu kaufen, und dann kannst du es nicht beim größten Spiel seines Lebens sehen.

In weniger als 24 Stunden konnte Mayhugh sein Ziel erreichen, nachdem Flavor Flav seine Fans mobilisiert hat. In Paris wird der Sprinter seine zweiten Paralympics spielen, nachdem seine Eltern schon die Paralympics in Tokio wegen der Corona-Pandemie verpasst haben. In Tokio gewann er drei Goldmedaillen, darunter die 100- und 200-Meter-Rennen der T37-Wertung.

Flavor Flav teilt GoFundMe-Kampagne und lässt Paralymics-Träume wahr werden Dauer 0:34 min Flavor Flav teilt GoFundMe-Kampagne und lässt Paralymics-Träume wahr werden

Flavor Flav ein etwas anderer Olympia-Held

Während der Olympischen Spiele hat Flavor Flav ein paar Athletinnen und Athleten geholfen: