Flug: So viele Menschen waren von Verspätungen betroffen!

In Europa sorgten auch 2024 wieder das Wetter, Streiks und Weiteres für Verspätungen und Ausfälle beim Flug. Das galt besonders für Menschen in Deutschland.

Im letzten Jahr waren fast 287 Millionen Passagiere europaweit von Flugverspätungen und -ausfällen betroffen, also ein Drittel aller Passagiere. Das erklärte das Fluggastrechteportal Airhelp.

Verspätungen bei Flügen: Besonders Deutschland betroffen!

Griechenland hatte letztes Jahr im Vergleich zu anderen europäischen Ländern die meisten Verspätungen und Ausfälle bei Flügen. Auch überdurchschnittlich viele Verspätungen gab es in Deutschland und Portugal. Beide Länder teilten sich im Ranking den zweitschlechtesten Platz mit 34 Prozent Verspätungen und Ausfällen.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es in Deutschland eine leichte Verschlechterung der Quote. Besonders schlecht sah es hier in den Sommermonaten aus, in denen auch die meisten Flieger abgehoben sind. Besonders pünktlich und damit auf Platz 1 war Norwegen mit 19 Prozent.