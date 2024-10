Flug in die Türkei endet tragisch: Pilot stirbt

Plötzlich wurde der 59-jährige Pilot an Bord der Maschine ohnmächtig und direkt medizinisch versorgt.

Aber jede Hilfe kam zu spät. Die Maschine der Fluggesellschaft Turkish Airlines war auf dem Weg von den USA in die Türkei, als der Kapitän plötzlich zusammenbrach. Trotz direkter Hilfe starb er noch vor der eingeleiteten Notlandung in New York. Die Passagiere blieben unverletzt.

Pilot stirbt während Flug in die Türkei: Die Ursache ist unklar

Der Pilot arbeitete seit 2007 bei der Fluggesellschaft. Die Ursache seines Todes ist unklar. Bei einer medizinischen Untersuchung im März hatte er laut Turkish Airlines keine Gesundheitsprobleme.

