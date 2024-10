Flutkatastrophe im Ahrtal: HIER entsteht ein Gedenkweg

Der Gedenkweg soll von Blankenheim in NRW bis nach Sinzig in RLP gehen. Heute wurde die erste Stele aufgebaut.

Und zwar in der Ortsgemeinde Müsch an der Oberahr. Sie ist die erste von 34 Stelen, die entlang des Weges aufgebaut werden sollen. Das Projekt kommt von der Bürgerinitiative "MemoriAHR". Der Weg soll in den nächsten zwei Jahren entstehen.

Gedenkweg soll an Leid und Zusammenhalt erinnern

Der Gedenkweg soll an die Flutkatastrophe im Ahrtal von 2021 erinnern. Damals sind mehr als 180 Menschen gestorben. Neben dem Leid der Menschen soll auch auch an die große Hilfsbereitschaft, die es damals gegeben hat, erinnert werden.

So werden die Stelen gestaltet:



Sie sind aus Metall und dunkelrot.

Eine Stelle ist ca. 2,5 Meter hoch.

Auf den Stelen sind vier kurze Texte mit Bildern zu sehen. Die Infos beziehen sich immer auf den Ort, in dem sie stehen.

Wer mehr Infos haben möchte, kann einen QR-Code scannen und kommt darüber zu einer virtuellen Ausstellung.