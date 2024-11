Der November bei Fortnite wird WILD

Epic Games hat sich für den November was Besonderes für Fortnite-Liebhaber ausgedacht. Jede Woche gibt es Specials.

Ab den 02. November können Gamer die "Battle-Royal-Map" aus Kapitel 2 wieder spielen – mit ein paar Besonderheiten: Bekannte Orte verändern sich und Rapstars werden zu den neuen Gegnern.

Offizieller Trailer zu Fortnite Kapitel 2: Remix

Mit dabei sind: Snoop Dogg, Eminem, Ice Spice und Juice WRLD.

Jede Woche widmet sich einem der Rapstars.

Juice WRLD wird im Spiel kein neuer Gegner, stattdessen wird das Leben des verstorbenen Rappers gefeiert.

Der "Kapitel 2"-Remix wird dann mit einem Live-Event von Juice WRLD am 30. November beendet.

Fortnite Kapitel 2-Remix: Neue Aufgaben und weitere Specials

Laut dem Fortnite-Blog werden die Rapstars nicht nur zu neuen Skins, sondern sie verwandeln alte Orte in thematisch neue Orte. Zum Beispiel wird die Location "The Agency" zu "The Doggpound" - Snoop Doggs neues Hauptquartier. Solltest du gegen einen der Stars im Battle gewinnen, erwartet dich seltene Beute oder einer der Stars ist dann in deinem Team.

Zuletzt sorgte das Third-Person-Shooter-Game bei einigen Gamern für gemischte Gefühle, als eine Kamala-Harris-Wahltafel im Spiel aufgetaucht ist. Mit den Specials im November wird vermutet, dass sich Epic Games wieder mehr auf seine Kernzielgruppe fokussieren will.