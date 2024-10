Frankfurt und Hoffenheim konnten in der Europa League gewinnen. Im Frankfurt-Spiel gab es einen besonderen Matchwinner.

Der Ersatztorwart der Frankfurter, Kaua Santos, wurde nach dem Sieg nämlich von seinen Kollegen als Held gefeiert. Beim 3:1-Sieg der Eintracht gegen Beşiktaş Istanbul konnte Santos richtig glänzen: Er konnte zehn Schüsse und sogar einen Elfmeter von Ciro Immobile halten! Der kleine Fehler beim späten Gegentor war deshalb schnell vergessen.

Stammkeeper Kevin Trapp fällt aktuell verletzt aus, deshalb musste Santos ran. Die ganze Mannschaft war nach dem Sieg super happy und hat ihren Ersatztorwart gefeiert:

Er hatte super Paraden und hat eine sehr gute Leistung gezeigt.

Hier feiert die Eintracht mit ihren Auswärtsfans:

Auch Hoffenheim ist erfolgreich: Das ging bei der TSG

In der Bundesliga läuft es für Hoffenheim nicht - Platz 16 und nur drei Punkt aus fünf Spielen. Am Donnerstagabend in der Europa League sah das anders aus: Die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo hat mit 2:0 gegen Dynamo Kiew gewonnen. Man of the Match war dabei Adam Hlozek. Er hat beide Tore für Hoffenheim geschossen.