UEFA Nations League: Neuer DFB-Kader steht fest!

Ter Stegen und Füllkrug werden nicht spielen! Bundestrainer Nagelsmann setzt aber auf diese beiden Spieler.

So sieht der neue DFB-Kader für die Spiele Bosnien und Herzegowina und Niederlande aus:

Diese beiden Spieler rücken für Marc-André ter Stegen und Niclas Füllkrug nach:

Janis Blaswich (Tor) von Red Bull Salzburg

(Tor) von Red Bull Salzburg Tim Kleindienst (Sturm) von Borussia Dortmund

Ter Stegen und Füllkrug liegen wegen ihrer Verletzungen flach:

Neuer DFB-Kader: Diese Spieler kehren zurück!

Auch Antonio Rüdiger und Serge Gnabry sind wieder am Start. Sie ersetzen Emre Can (Verteidigung) und Maximilian Beier (Sturm).

Am 11. Oktober spielt die Nationalmannschaft in Zenica gegen Bosnien und Herzegowina und am 14. Oktober in München gegen die Niederlande.