In einem Wald bei Neu-Ulm ist eine Frau auf einen Baum geklettert, um sich vor dem Hochwasser zu schützen.

Sie wartete im Silberwald zweieinhalb Tage auf ihre Rettung. Solange versteckte sich die 32-Jährige in einer Baumkrone. Am Dienstagnachmittag dann ihre persönliche Good News: Sie wurde endlich entdeckt. Die Frau blieb so gut wie unverletzt.

Vermisste Spaziergängerin seit Sonntag vermisst

Die 32-Jährige galt als vermisst. Sie ging in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Wald zum Spazieren und wurde plötzlich von der Flut überrascht. Sie kletterte in die Baumkrone eines umgestürzten Baums. Gegen Mitternacht konnte sie noch die Polizei mit ihrem Handy anrufen - danach war sie nicht mehr erreichbar.

Daraufhin suchte die Polizei sie mit Drohnen, Booten und Hunden. Eine Suchdrohne der Polizei konnte die Frau letztendlich finden. Als sie mit einem ADAC-Hubschrauber gerettet wurde, stand das Wasser immer noch etwa bis zur Brust hoch.

