Fußball-EM ab heute sind flächendeckende Grenzkontrollen möglich

Die Bundespolizei kann ab sofort Grenzkontrollen an allen deutschen Grenzen durchführen. Anlass ist die Fußball-Europameisterschaft, die in der kommenden Woche beginnt.

An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz sind schon länger stationäre Grenzkontrollen möglich, um Schleuser-Kriminalität zu stoppen. Von heute an, kann auch an den Übergängen zu Dänemark, Frankreich und den Benelux-Staaten stärker kontrolliert werden. Mit den Überprüfungen will die Bundespolizei gewaltbereite Fußballfans früh erkennen und stoppen. Denn teilweise haben die Euro-Teilnehmerstaaten auch Reiseverbote für Fußball-Hooligans verhängt. Im Fokus sind aber natürlich auch andere Straftäter. Gleichzeitig hat die Bundespolizei das Ziel, dass Reisende, Pendlerinnen und Pendler möglichst wenig beeinträchtigt werden. Alle sollten deshalb beim Grenzübertritt gültige Reisedokumente mit sich führen. Die wegen der Europameisterschaft angeordneten temporären Kontrollen sind auf EU-Ebene bis zum 19. Juli angemeldet. Sie enden also wenige Tage nach dem Endspiel der EURO im Berliner Olympiastadion.