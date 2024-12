Fussball-EM der Frauen 2025: Das sind die ersten Gegnerinnen

Das DFB-Team geht bei der Fußball-EM in der Schweiz dem Titelverteidiger England in der Gruppenphase aus dem Weg.

Die deutschen Rekord-Europameisterinnen starten auf dem Weg zum Titel in der Gruppe C. Die deutschen Fußballerinnen spielen bei der EM in der Schweiz in der Vorrunde gegen Polen, Dänemark und Schweden. Das hat die Auslosung der UEFA in Lausanne für das Turnier 2025 ergeben.

Eröffnungsspiel in Basel

Am 2. Juli spielt das Gastgeber-Team aus der Schweiz in Basel gegen Norwegen zum Auftakt. Die beiden Gruppenersten kommen ins Viertelfinale. Wenn die deutsche Auswahl als Gruppensieger hervorgeht, würde sie gegen den Zweitplatzierten der Gruppe England/Frankreich in Zürich spielen. Als Zweiter würde sie dann gegen den Sieger dieser Gruppe in Basel antreten.

Wück zum ersten Mal als Trainer der Frauen bei EM dabei

Für Trainer Wück ist es das erste Turnier als Verantwortlicher der Frauen, nachdem er mit der männlichen U17 des DFB Europa- und Weltmeister war. Das letzte Mal haben die DFB-Frauen 2022 in Wembley gegen England verloren, 1:2 war das Ergebnis.

Austragungsorte, Spielzeiten und Gruppen

Die 16 Teams spielen in acht Stadien. Anpfiff ist jeweils um 18.00 oder 21.00 Uhr. Das Eröffnungsspiel am 2. Juli und das Endspiel am 27. Juli finden im Basler St. Jakob-Park statt. Die Halbfinals werden in Zürich und Genf ausgetragen. Die weiteren Spielorte sind: Bern, St. Gallen, Luzern, Thun und Sion.