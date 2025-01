Massenschlägerei bei Fußballturnier: DAS sagt die Stadt!

Am Sonntag gab es bei einem Fußballturnier in Neckarsulm eine Massenschlägerei. Jetzt äußert sich die Stadt dazu.

Trotz des Vorfalls will die Stadt den Vereinen auch in Zukunft ihre Halle zur Verfügung stellen. Allerdings könnte es zu verschärften Sicherheitsauflagen kommen. Türkspor Neckarsulm, den betroffenen Verein, nimmt die Stadt allerdings in Schutz. Die Ereignisse seien unvorhersehbar gewesen.

Nach der Schlägerei bei einem Fußballturnier am Wochenende hat die Stadt Neckarsulm angekündigt, bei Veranstaltern künftig genauer hinschauen zu wollen. SWR-Reporter Raphael Moos berichtet:

Massenschlägerei in Neckarsulm: Was war passiert?

Rund 40 Personen sprangen von der Tribüne auf das Feld und starteten mit Beleidigungen und Schubsereien. Der Auslöser war eine strittige Entscheidung des Schiedsrichters. Später gab es auch Tritte. Weil auch acht Ordner die Schlägerei nicht beenden konnten, wurde die Polizei gerufen. Mehrere Personen wurden verletzt, eine kam ins Krankenhaus. Das Turnier wurde abgebrochen.

Nach Massenschlägerei: Preisgelder werden gespendet

Der Verein Türkspor Neckarsulm, der das Turnier veranstaltet hat, will die Preisgelder in Höhe von 1.750 Euro spenden. Das Geld soll an die Heilbronner Kinderhilfsorganisation "Große Hilfen für kleine Helden" gehen.

