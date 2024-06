Ist Taylor Swifts Ex Matty Healy verlobt?

Mattys aktuelle Freundin Gabbriette Bechtel hat eine Instagram-Story gepostet, die verdächtig nach Verlobung aussieht.

Matty Healy und seine Freundin, Model und Influencerin Gabbriette, wurden zusammen bei einer Show von Charli XCX in New York gesehen. Dort hatte Charli XCX ihr neues Album "Brat" promotet - und ihre Freundin Gabbriette hat in ihrer Insta-Story von dem Abend auch ordentlich Promo gemacht. Unter anderem zeigte sie einen fetten Klunker an ihrem Finger und schrieb dazu in Bezugnahme auf Charlis Album:

Marrying The 1975 is very Brat.

Heiraten Gabbriette und Matty Healy wirklich?

Mehr als diese Insta-Story und eine weitere mit Mirror-Selfie von Gabbriette inklusive ihres vermeintlichen Verlobungsrings gibts nicht. Das heißt: Das Ganze ist noch nicht offiziell bestätigt. Es gibt aber dafür eine andere Person, die safe mit The 1975 - also zumindest einem Teil der Band - verlobt ist. Charli XCX und 1975-Drummer George Daniel planen nämlich gerade ihre Hochzeit.

Und was hat Taylor Swift damit zu tun?

Sie soll Matty Healy als letztes vor Gabbriette gedatet haben. Außerdem sind Fans der Überzeugung, dass sie dem 1975-Sänger einen Disstrack auf ihrem letzten Album gewidmet haben soll: "The Smallest Man Who Ever Lived". Ob Taylor die vermeintliche Verlobung ihres Exfreunds groß juckt? Wahrscheinlich nicht - sie soll nämlich immer noch happy mit Travis Kelce sein.

Weiteren Star-Gossip gibts hier: