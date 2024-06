Hat Julienco eine neue Freundin?

Julienco ist mit einer neuen Frau gespottet worden. Seine Ex Tanja hingegen hat sich auf Insta offline gemeldet.

Seit einigen Monaten ist offiziell, dass Tanja und Julienco nicht mehr zusammen sind. Julian ist jetzt auf einem Festival in Hamburg turtelnd mit einer Frau gesehen worden. Das zeigen Fotos und Videos auf TikTok.

In den Aufnahmen ist unter anderem zu sehen, wie eine junge Frau ganz eng an Juliencos Seite steht. Auf einigen Bildern sieht man sogar, wie sie auf dem Schoß des YouTubers sitzt. Wer die Frau ist und ob sie ein Paar sind, ist nicht bekannt. Der YouTuber selbst hat dazu nichts gepostet.

Und was ist mit Juliencos Ex-Freundin Tanja?

Tanja hat sich am Sonntag auf Instagram abgemeldet:

Ich melde mich jetzt erst mal ab. Tut mir leid.

Ob Tanjas Social-Media-Pause mit Julienco zu tun hat, ist nicht klar. Die Influencerin machte in letzter Zeit aber kein Geheimnis daraus, dass die Trennung für sie schwierig war. So habe sie in den letzten Monaten viel abgenommen und konnte kaum noch etwas essen.

Julienco hat Tanja nach der Trennung verteidigt: