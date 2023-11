Warum Tommi Schmitts Meinung über Beinhaare an Frauen kritisiert wird

"Maximal ekelhaft" findet Tommi Schmitt Beinhaare an Frauen in einer Folge von "Gemischtes Hack". Dafür gibt's Kritik.

Dieser Ausschnitt aus "Gemischtes Hack" von Tommi Schmitt und Felix Lobrecht geht gerade auf Social Media viral:

In der Folge aus dem Jahr 2019 sagt Tommi sinngemäß: Frauen, die ihre Beine nicht rasieren, haben alle Argumente auf ihrer Seite. Trotzdem findet er Beinhaare bei Frauen "maximal ekelhaft" und fühlt sich dabei wie ein "ekelhafter Sexist". Was sagt Felix dazu? Er ist der Meinung, dass jeder und jede machen soll, was er oder sie will, aber er es "unästhetisch" findet und es die Chance, mit ihm Sex zu haben, verringere.

Warum gibt's Kritik?

Frauen kritisieren die Aussagen der Podcaster als frauenfeindlich. Influencerin "Janaklar" sagt in einem Reel zum Beispiel dazu:

Da frage ich mich als Frau schon jetzt, ob es mir wichtiger ist, für jemanden wie die beiden f*ckbar zu sein oder mit jemandem in einer Partnerschaft zu sein, der nicht etwas an mir ekelhaft findet, was an ihm normal ist.

Hier kannst du das ganze Reel sehen:

Es wird auch kritisiert, dass der Ausschnitt schon einige Jahre alt ist. Dazu sagt zum Beispiel Influencerin Silvi Carlsson in ihrer Insta-Story:

Seit 2019 ist das so online und es hat keine Aufarbeitung diesbezüglich stattgefunden. Verantwortung verschwindet nicht einfach. Vor allem, wenn man an der obersten Stelle steht und man Einfluss und Macht hat.

In diesem Video sagt Silvi noch mehr zu dem Thema:

So verteidigen Fans Tommi Schmitt und Felix Lobrecht

Es gibt auch Fans, die die Podcaster verteidigen. "Aber er kann doch seine Meinung äußern?, schreibt zum Beispiel eine Userin unter dem Video von "Janaklar". Ein anderer Fan schreibt: "Ich finde es völlig legitim zu sagen, dass man das nicht gut findet. Sollte einen absolut nicht stören, wenn man zu dem steht was man tut. Es ist ja Comedy, was die machen, also bitte nicht alles zu ernst nehmen."

Tommi Schmitt und Felix Lobrecht haben sich bisher nicht zu der Kritik geäußert.