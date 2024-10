Georgien: Wurde die Parlamentswahl manipuliert?

In Georgien wurde am Samstag ein neues Parlament gewählt. Wer hat die Wahl gewonnen und was bedeutet das Ergebnis?

Besonders spannend bei der Wahl: Es geht auch darum, wie Georgien sich zu Russland und der EU stellen will. Die aktuelle Regierung mit der Partei "Georgischer Traum" gilt als pro-russisch. Die Opposition dagegen ist eher pro-europäisch. Das ist das Ergebnis der Parlamentswahl: Nach Angaben der Wahlleitung hat die Regierungspartei die Parlamentswahl gewonnen. Das ist das offizielle Ergebnis.

Die Oppositionspartei erkennt die Wahl aber nicht an und spricht von "gefälschten Ergebnissen". Opposition in Georgien erkennt Ergebnis nicht an - Massenproteste geplant Wurde die Wahl in Georgien manipuliert? Beobachter und Nichtregierungsorganisationen sagen, dass es Wahlverstöße gegeben hat. Zum Beispiel sollen Personen mehrfach abgestimmt haben. Auf Social Media wurden Videos geteilt, in denen von Gewalt in mehreren Wahllokalen berichtet wird. Außerdem gibt es Vorwürfe, dass Wähler eingeschüchtert wurden. Die Vereinigung junger Anwälte berichtet von "erheblichen Wahlverstößen". Eine Aussage von den unabhängigen Wahlbeobachtern der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) gibt es noch nicht.