In Georgien entwickelt sich nach der Wahl eine Protestbewegung der Opposition. Was da los ist, erfährst du hier.

Bei der Wahl in Georgien Ende Oktober hat laut den offiziellen Zahlen die Regierungspartei "Georgischer Traum" gewonnen. Die Opposition glaubt das nicht. Es gibt Vorwürfe, dass die Wahl manipuliert wurde:

Das georgische Volk wird niemals gefälschte Wahlergebnisse akzeptieren.

Deshalb haben am Montag wieder Tausende Menschen in der Hauptstadt Tiflis gegen das Ergebnis protestiert. Auch am Start: Die Präsidentin von Georgien, Salome Surabischwili. Sie hatte nach der Wahl von "systematischem Betrug" gesprochen.

💡 In Georgien wurde ein neues Parlament gewählt. Die Wahl hat also nichts mit der Präsidentschaftswahl zu tun. Surabischwili ist eine unabhängige Kandidatin, die noch im Amt ist.

Tägliche Proteste gegen Ergebnis der Wahl in Georgien geplant

Die proeuropäische Opposition hat zu Protesten aufgerufen.

Am Parlament soll es ein dauerhaftes Protestcamp geben.

Gefordert werden Neuwahlen und eine internationale Untersuchung der Wahl.