Beziehungen: Jede vierte junge Frau erlebt Gewalt!

In einem neuen Bericht geht es um junge Frauen auf der ganzen Welt im Alter von 15 bis 19 Jahren. Hier erfährst du mehr.

Die Zahlen kommen von der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Darin steht, dass es weltweit betrachtet Unterschiede gibt. In manchen Regionen ist das Problem noch größer als in anderen:

In Mitteleuropa erleben 10 Prozent der jungen Frauen Gewalt.

In Ozeanien liegt der Wert hingegen bei 47 Prozent.

In Afrika machen südlich der Sahara 40 Prozent der jungen Frauen eine Gewalterfahrung

Jede vierte junge Frau erlebt Gewalt in einer Beziehung Dauer 0:27 min Jede vierte junge Frau erlebt Gewalt in einer Beziehung

Insgesamt ist das Problem laut der WHO in ärmeren Ländern und Regionen, wo weniger Mädchen zu weiterführenden Schulen gehen, größer.

Was die WHO fordert: Mädchen und Jungen sollen in der Schule mehr über gesunde Beziehungen aufgeklärt werden. Außerdem müssten die Rechte von Frauen und Mädchen gestärkt werden.

Hier bekommst du Hilfe bei häuslicher Gewalt Du bist selbst von häuslicher Gewalt betroffen oder kennst jemanden, der Hilfe braucht? Hier kannst du nach Unterstützung suchen: Bei akuter Bedrohung solltest du dich über die 110 direkt an die Polizei wenden.

direkt an die Polizei wenden. Das Hilfetelefon " Gewalt gegen Frauen " bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter 08000 116 016 kannst du anonym und kostenlos anrufen.

" bietet rund um die Uhr Hilfsangebote in vielen verschiedenen Sprachen. Unter kannst du anonym und kostenlos anrufen. Hier findest du Frauenhäuser in deiner Nähe.

in deiner Nähe. Männer können sich beim " Männerhilfetelefon " kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter 0800 1239900 zur Verfügung.

" kostenlose Unterstützung holen - auch online. Telefonische Beratung steht von Montag bis Freitag unter zur Verfügung. Schutzeinrichtungen für Männer findest du hier.

Mehr News bekommst du hier: