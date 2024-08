Bafög, Ausbildung, PayPal - Das ändert sich für dich im August

Mehr Geld für Bafög-Schüler und mehr Sicherheit beim Thema Ausildung - und das ist noch nicht alles...

Der August bringt einige Neuheiten mit sich. Hier ein Überblick:

Bafög für Schülerinnen und Schüler

Schülerinnen und Schüler mit Bafög-Anspruch bekommen ab 1. August mehr Geld - und zwar 5 Prozent. Die Freibeträge steigen auch - Eltern oder Partner dürfen also mehr Geld verdienen, ohne dass den Bafög-Empfängern etwas gestrichen wird. Wohnt ein Bafög-Schüler nicht mehr daheim, gibt's außerdem 380 Euro für die Miete.

Ausbildungsgarantie

Kein Ausbildungsplatz gefunden, obwohl du alles mögliche probiert hast? Für diese Fälle gibt es ab 1. August die Ausbildungsgarantie. Dann bieten Arbeitsagenturen und Jobcenter eine außerbetriebliche Ausbildung an. Hierbei lernt man den Beruf ebenfalls in Theorie und Praxis. Den praktischen Teil macht man entweder in Werkstätten oder Partner-Betrieben. Auch wenn es zum Teil viele offene Azubi-Stellen gibt, ist das nicht in allen Regionen der Fall.

Steuererklärungsfrist

Lames Thema, aber kann echt Kohle bringen: Machst du die Steuererklärung für 2023 alleine - also zum Beispiel ohne Steuerberater - musst du sie bis Ende August beim Finanzamt einreichen. Dieses Jahr hast du sogar ein bisschen länger Zeit. Weil der letzte August-Tag ein Samstag ist, verlängert sich die Frist bis Montag, 2. September.

Geschlechtseintrag beim Standesamt

Ab 1. November gilt das Selbstbestimmungsgesetz. Damit können zum Beispiel Transpersonen ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen beim Standesamt ändern lassen. Das muss man drei Monate vorher beantragen - also geht das ab 1. August.

Log-in bei Paypal

Ab August vereinheitlicht Paypal die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA). Teilweise konnten Nutzer die 2FA nur recht umständlich durchführen - per Passkey oder eine Authentifizierungs-App. In Zukunft können User auch die Paypal-App oder Whatsapp als zweiten Faktor auswählen. Eine 2FA soll das Einloggen sicherer machen.