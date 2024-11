Echte Gladiatoren-Kämpfe im Kolosseum geplant: Das steckt dahinter!

Gerade gibt es Gladiatoren nur im Kino. Aber: Nächstes Jahr soll es im Kolosseum in Rom real werden.

An zwei Abenden im Mai 2025 soll es im Kolosseum wieder Gladiatorenkämpfe geben. Dafür werden Hobby-Gladiatoren in die Arena geschickt . Es geht dabei aber nicht um Leben und Tod. Es handelt sich nur um Schaukämpfe. Die Veranstaltung soll auch kein Mega-Event werden. Laut der Verwaltung des Kolosseums werden nur wenige Gäste ins Kolosseum gelassen. Wer dabei sein kann, wird ausgelost.

Warum gibts ein Comeback der Gladiatoren im Kolosseum?

Das Event wird von Airbnb veranstaltet. Die Plattform will im Gegenzug 1,5 Millionen Euro für Renovierungsarbeiten am Kolosseum bereitstellen.

Deshalb gibt es Kritik am Comeback der Gladiatoren!

Viele Menschen in Rom finden die Idee aber gar nicht gut. Der Grund: Airbnb wird - wie auch anderen ähnlichen Plattformen - vorgeworfen, durch die Kurzzeit-Vermietungen an Touristen, mitverantwortlich für den Wohnraummangel in der Stadt zu sein.

DASDING-Reporter Paul hat sich vor Kurzem die Gladiatorenschule in Trier angeschaut: