Glühwein soll dieses Jahr nicht teurer werden

Good News für alle Weihnachtsmäuse, die in Baden-Württemberg leben: Glühwein soll dieses Jahr rund vier Euro kosten.

Die Weihnachtsmarkt-Saison geht wieder los. Während in München Luxus-Glühwein für 21 Euro verkauft wird, dürfen sich die Leute in Baden-Württemberg auf entspannte vier Euro pro Tasse freuen. Die Deutsche Presse-Agentur hat bei den jeweiligen Veranstaltern nachgefragt und dabei kam raus, dass die Preise auf den Weihnachtsmärkten in Freiburg, Heidelberg oder Stuttgart wie im Vorjahr bei circa vier Euro liegen. In manchen Orten könnte es den Glühwein auch für 3,50 Euro geben.

Wer legt die Glühwein-Preise fest?

Das wird je nach Stadt unterschiedlich festgelegt. In Freiburg gibt es zum Beispiel eine Preisbremse für Glühwein. In den Städten, in denen es keine vorgegeben Preise gibt, sollen die Veranstalter die Verkäufer gebeten haben, nicht viel mehr als im Vorjahr zu verlangen.

