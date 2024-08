Menschen, die eine Ausstellung besucht haben, sind anschließend nachdenklicher und hilfsbereiter. Hier gibts die Facts!

Der Besuch einer Ausstellung in Wien hat unter anderem die Fremdenfeindlichkeit der Besucher reduziert und die Akzeptanz von Einwanderung erhöht. Das Beste: Die Wirkung hält sogar bis zu einer Woche an! Herausgefunden haben das Wissenschaftler der Universität Wien in einer Studie.

Sozialeres Verhalten durch Ausstellung? So wurde geforscht:

In der Ausstellung wurden zum Beispiel Kreuzigungs- oder Folterszenen und verletzte Tiere gezeigt.

Die Besucher wurden vor und nach dem Besuch der Ausstellung befragt.

Es ging unter anderem darum, wie sehr sie sich im Alltag um andere Menschen Gedanken machen.

Einige Besucher wurden außerdem eine Woche nach der Ausstellung noch mal befragt.

Der Vergleich der Antworten hat gezeigt: Die Teilnehmer haben nach dem Besuch der Ausstellung versucht, sozialer und offener zu denken und anderen mehr zu helfen.

