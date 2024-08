Suchtgefahr: So schützt dich die EU auf TikTok

Die EU sieht das Belohnungssystem von "TikTok Lite" als Gefahr. Aus einem bestimmten Grund wurde es jetzt gekickt.

TikTok hatte im April "TikTok Lite" eingeführt, eine neue Version der Standard-App, die aber weniger Speicherplatz und Datenvolumen braucht. In Europa gibts die bisher nur in Frankreich und Spanien. Was die EU an dieser Version als Gefahr sieht: Ein System, bei dem du Punkte sammeln kannst und dafür belohnt wirst.

TikTok-Belohnungssystem: Suchtgefahr?

Indem du mehrere Stunden Videos schaust oder Freunde auf TikTok einlädtst, solltest du Punkte sammeln.

Die Belohnung: Digitale Münzen! Die sollte man zum Beispiel in Amazon-Gutscheine umwandeln können.

Kann süchtig machen: Die EU-Kommission hat direkt reagiert und verlangt, Kinder und Jugendliche davor zu schützen.

Dieses geplante Belohnungssystem kann laut der EU vor allem Kinder und Jugendliche süchtig machen. Im Streit mit der EU hat TikTok nachgegeben: Hier wirds das System nicht geben!

