Das ist mehr Geld als auf der Welt schätzungsweise existiert. Was es damit auf sich hat - hier checken.

20 Quintilliarden - das ist eine zwei mit 34 Nullen. So kam es zu der absurden Zahl:



YouTube, das zu Google gehört, hatte russische Propagandavideos und Kanäle von der Plattform gelöscht.

In Russland wurde 2022 dafür eine hohe Strafe gegen das Unternehmen verhängt.

Die Strafe wird nach russischen Angaben wöchentlich verdoppelt.

Dadurch liegt die Summe inzwischen bei umgerechnet 20 Quintilliarden US-Dollar.

Russland will von Google unglaubliche Summe Dauer 0:21 min Russland will von Google unglaubliche Summe

Google ignoriert das russische Urteil

Die Strafe interessiert das US-Unternehmen bisher nicht besonders. Es wäre sowieso unmöglich die Summe zu zahlen. Es gibt wohl Einschränkungen von regierungskritischen Inhalten, aber an sich sind Google und YouTube noch in Russland abrufbar. Allerdings könnte es in Zukunft zu schwereren Einschränkungen kommen - meint ein russischer Anwalt laut der von Russland kontrollierten Nachrichtenagentur Tass.