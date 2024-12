Der Esslinger Kai Gotthardt hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM in London gewonnen. Vorher gab es noch einen Fail.

Im Alexandra Palace, kurz Ally Pally, hat der deutsche Starter den favorisierten Schotten Alan Soutar mit 3:1 besiegt.

Gotthardts Dart-Pfeil bricht

Beim Stand von 1:2 im ersten Satz brach dem 29-Jährigen die vordere Hälfte des Pfeils in zwei Teile. Einen Ersatz hatte er nicht griffbereit. Also machte sich Gotthardt auf, um ein neues Pfeil-Set zu holen.

Währenddessen entertainte sein Gegner das Publikum im Ally Pally: "Dart-Sport at its best." Mit neuen Pfeilen bezwang der Schwabe den Schotten. In Runde zwei trifft er auf Top-Star Stephen Bunting.