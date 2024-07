Wird GTA 6 eine Enttäuschung? Das sagt ein Insider

Das Warten nimmt für GTA 6 Fans kaum ein Ende. All der Hype um Nichts? Ein Insider hat sich zum Spiel geäußert.

Die Erwartungen an das Spiel sind groß - und genau das könnte für Enttäuschung sorgen. Der ehemaliger Rockstar-Mitarbeiter Obbe Vermeij möchte die Fans vorbereiten. Das sagte er in einem Interview:

GTA 6 könnte das beste Spiel auf dem Markt werden.

Die Animationen aus dem Trailer haben ihn schon "umgehauen".

Er glaubt aber, dass GTA 6 sich nicht so sehr von GTA 5 unterscheiden könnte.

Der Grund dafür könnte sein, dass sich die Spielekonsolen in den letzten Jahren technologisch nicht so stark entwickelt haben wie früher, sagt Vermeij. Ob und wie viel KI oder neue Gaming-Technologien in GTA 6 sein werden, weiß er selbst nicht.

Ich denke, dass die Leute am ersten Tag vielleicht etwas enttäuscht sein werden. Aber es wird trotzdem das beste Spiel sein, das es gibt.

Warum gibt es so wenige Infos zu GTA 6 von Rockstar Games?

Im Interview verrät Vermeij, dass Games-Entwickler wie Rockstar lieber nichts sagen, damit die Öffentlichkeit und die Fans sie nicht "angreifen" können. Es gäbe oft negative Kommentare, deswegen sei es besser, wenn sie keine Infos zu dem Spiel veröffentlichen.

Hier kannst du dir das komplette Interview über die GTA-Historie anschauen:

Wann GTA 6 kommt? Schau mal hier: