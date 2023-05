Diesen Weltrekord knackt "Guardians of the Galaxy Vol. 3"

Bislang hielt der Film "Der Grinch" den Rekord inne: Jetzt überholt ihn der dritte Teil von "Guardians of the Galaxy"!

So viel Make-up gab es bisher in keinem Film - und auch in Sachen Prothesen kann "Der Grinch" nicht mehr mithalten. Denn: Für "The Guardians of the Galaxy Vol. 3" waren über 23.000 Prothesen für mehr als 1.000 Schauspieler und Schauspielerinnen nötig. Damit knackt der dritte Teil des Erfolgsfilms den Weltrekord für die meisten Make-up-Anwendungen, die für eine einzelne Filmproduktion geschaffen wurden. Zum Vergleich: Für den ersten "Guardians of the Galaxy"-Film brauchte die Crew gerade einmal um die 1.200 Prothesen.

"Guardians of the Galaxy Vol. 3": Weltrekord war nicht geplant!

Das Team von Legacy FX, das für Make-up und Prothesen zuständig war, hatte nicht vor, einen Weltrekord zu knacken. Sie hätten lediglich erwartet, dass für den Film ein hoher Aufwand nötig sein würde, wie Mitglieder des Teams dem Online-Magazin "Deadline" erzählten. Gründe dafür seien unter anderem neue Charaktere und neue Designs für bereits bekannte Rollen. Auch Corona trug zu den vielen Make-up-Anwendungen bei, da der Film während der Pandemie gedreht wurde. Um bei coronabedingten Ausfällen auf der sicheren Seite zu sein, gab es teilweise 20 Extra-Looks pro Tag.

Wie das massenweise Make-up und die tausenden Prothesen letztlich geworden sind, kannst du dir im Trailer zu "Guardians of the Galaxy Vol. 3" anschauen:

Um die Wartezeit auf den dritten Teil zu überbrücken, gab es übrigens ein Holiday-Special: