Von Berlin nach New York: So weit ist Arda schon gerannt 🏃

Fitness-Influencer Arda Saatçi hat die ersten fĂŒnf Tage des 3.000-Kilometer-Projekts geschafft. Hier erfĂ€hrst du mehr.

Über Social Media hĂ€lt Arda seine Fans auf dem Laufenden. Nach fĂŒnf Tagen hat der Fitness-Influencer schon rund 250 Kilometer geschafft. Seine letzte Etappe fĂŒhrte ihn durch den Harz, wo er sich nach gut 51 Kilometern in einem Hotel erholte.

WĂ€hrend seines Trips wird Arda aber auch immer wieder in einem Zelt schlafen, das er dabei hat. Bei seiner Reise ist auch ein Kamerateam mit am Start, das Vlogs fĂŒr YouTube dreht. Der erste davon ist online:

Von Berlin nach New York laufen, warum macht Arda das eigentlich?

In seinem AnkĂŒndigungsvideo erklĂ€rt Arda, dass er "heiß" auf das Projekt sei und versuchen werde, jeden Tag an seine Grenzen zu gehen. Auf der Strecke wurde er aber auch von einer Frau angesprochen, die wissen wollte, warum er das macht. Seine Antwort: Er wolle Menschen inspirieren, Sport zu machen und der Jugend "was Gutes hinterlassen".

Btw: Den Atlantik wird Arda mit dem Flugzeug ĂŒberqueren. Er lĂ€uft von Berlin nach Porto. Dort geht es dann mit dem Flieger nach Boston und von dort rennt er weiter nach New York.

Großer Sport - den können die hier auch: