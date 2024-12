Guinea - Viele Tote nach Zusammenstößen bei Fußballspiel

Im westafrikanischen Guinea sind am Sonntag mindestens Dutzende Menschen bei Zusammenstößen zwischen Fußballfans ums Leben gekommen. Das berichtet die Nachrichten-Agentur AFP. Ein Augenzeuge sprach von einer vollen Leichenhalle.

In der südguineischen Stadt N’Zerekore nahe der Grenze zu Liberia sollen Fans sollen nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung das Spielfeld gestürmt haben. Es sei zu Szenen massiver Gewalt gekommen. Auf Videos, deren Echtheit bislang nicht bestätigt werden konnte, waren leblose Körper und Chaos in den Straßen zu sehen. Premierminister Mamadou Bah rief dazu auf, die Ruhe zu bewahren.

Presseberichten zufolge handelte es sich bei dem Spiel um ein Turnier zu Ehren des Juntachefs Mamadi Doumbouya. Er hatte sich 2021 an die Macht geputscht und in jüngster Zeit mehrere Fußball-Spiele austragen lassen. Möglicherweise will er damit seine Präsidentschaftskandidatur bei den nächsten Wahlen vorbereiten.