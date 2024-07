Beste Klimabilanz seit 1990 - nur Verkehr 💩 rein

2023 gab es in Baden-W├╝rttemberg so wenig CO2-Aussto├č wie seit ├╝ber 30 Jahren nicht. Woran das liegt, erf├Ąhrst du hier.

Es wird gesch├Ątzt, dass in BW insgesamt 62,7 Millionen Tonnen CO2 in die Luft gepustet wurden. Das sind fast 13 Prozent weniger als 2022. Die Zahlen des Statistischen Landesamts liegen dem SWR vor. Der Grund f├╝r den R├╝ckgang ist aber wohl nicht der Klimaschutz:

Die Industrie hat weniger Energie verbraucht, weil es weniger Auftr├Ąge gab.

Deshalb wurde weniger Strom f├╝r die Produktion gebraucht - es wurde also weniger Steinkohle verbrannt.

Es war generell w├Ąrmer, deshalb musste weniger geheizt werden.

Au├čerdem waren die Preise f├╝rs Heizen ziemlich hoch - die Menschen haben gespart und deshalb weniger CO2 ausgesto├čen.



Verkehr ist immer noch CO2-King in Baden-W├╝rttemberg

W├Ąhrend der CO2-Aussto├č in der Industrie und in Privathaush├Ąlten im Vergleich zu 1990 gesunken ist, ist er beim Verkehr gestiegen. Der Stra├čenverkehr ist Ursache von knapp einem Drittel des CO2-Aussto├čes in BW.

­čĺí Good to know: Die Landesregierung hat strenge Klimaziele bis 2030 vereinbart. Um die zu erreichen, m├╝ssten die Zahlen von 2023 noch mal um knapp die H├Ąlfte gesenkt werden.

