Häusliche Gewalt: Warum "trenn dich doch" die falsche Antwort ist

Frauenberatungsstellen kritisieren Deutschland. Fast jeden zweiten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder Ex getötet.

Die Chefin des Bundesverbandes der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) sagt, Deutschland müsse noch mehr tun, um Frauen zu schützen. Betroffene Frauen müssten sich oft anhören: "Trenn dich doch einfach". Das könne gefährlich sein, so Katja Grieger. Das Risiko, getötet zu werden sei höher, wenn der Partner oder Ex schon in der Beziehung gewalttätig war und die Frau sich dann noch trennen will, trennt oder schon getrennt hat.

Hilfe bei häuslicher Gewalt: Was kann ich als Angehörige tun?

Wenn dir eine Freundin oder ein Familienmitglied erzählt, dass ihr Partner oder Ex gewalttätig ist:

Steh auf ihrer Seite, hör zu und unterstütze.

Sag nichts wie "du hast bestimmt auch Schuld" oder "das macht der bestimmt nicht".

Wende dich an eine Beratungsstelle, dort sitzen Spezialistinnen, die die Situation einschätzen können.

Falls die Gefahr zu groß ist, kann deine Freundin in ein Frauenhaus gehen, falls sie einen Platz findet. Sie kann sich auch bei der Polizei melden.

"It Ends With Us": Film über häusliche Gewalt - war das Ende realistisch?

Aktuell läuft im Kino der Film "It Ends With Us". Der Film basiert auf einem Bestseller. In diesem geht es um eine Frau, Lilly, die Opfer häuslicher Gewalt wird. Vorsicht Spoiler: Der Film endet damit, dass sie den Mann, der sie schlägt, einfach problemlos verlassen kann.

Andrea Wainer ist Sozialarbeiterin in New York. In der New York Times kritisiert sie dieses einfache Ende. Einige Betroffene von häuslicher Gewalt, die dadurch genug Kraft haben, ihre gewalttätige Beziehung zu verlassen, riskieren damit getötet zu werden. Doch es gibt auch positives Feedback. Eine Frau schreibt online anonym:

Ich habe ihn schließlich verlassen, und so schwer es auch war, es war das Beste für mich und meine Zukunft. Ich glaube, man hat nur ein Leben, warum sollte ich es an so jemanden vergeuden?