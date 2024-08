Hier gibt es 24/7 Hilfe für Frauen bei häuslicher Gewalt

Am Berliner Ostbahnhof wurde eine neue Anlaufstelle eröffnet. Dort ist rund um die Uhr eine Polizistin, die Betroffenen hilft.

Das Angebot, das es seit Mitte August gibt, sei eine leicht erreichbare Option, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Dort können Betroffene von häuslicher Gewalt anonym hin. Vor Ort sind geschulte Polizeibeamtinnen, keine Männer. Sie beraten die Frauen, helfen und nehmen Strafanzeigen auf. Es ist das erste Projekt in der Richtung. Eine zweite Anlaufstelle ist am Kölner Hauptbahnhof geplant.

Anlaufstelle "Gewalt gegen Frauen" eröffnet Dauer 0:29 min Am Berliner Ostbahnhof wurde heute eine Anlaufstelle der Bundespolizei eröffnet für Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Rund um die Uhr können sich Frauen dort beraten lassen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war vor Ort und liess sich die Anlaufstelle zeigen. rbb-Reporterin Helena Daehler:

Gewalt gegen Frauen: so ist die Lage